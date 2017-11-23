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Автобус с пассажирами перевернулся в Ростовской области

Автобус с пассажирами перевернулся в Ростовской области
Автобус с пассажирами перевернулся в Ростовской области. Авария случилась в Новочеркасске вечером 24 ноября.

По предварительной информации, автобус ехал по городскому маршруту с пятью пассажирами. После самой аварии водитель рассказал, что пытался уйти от столкновения, но совершил неудачный маневр, и транспорт перевернулся.

- Никто из пассажиров не пострадал, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. – Сам транспорт получил небольшие механические повреждения.

Как рассказали позже пассажиры автобуса, им из-за заблокированных дверей, им пришлось выбираться через открытое окно.

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