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78-летнего пенсионера нашли мертвым в 50 метрах от дома

78-летнего пенсионера нашли мертвым в 50 метрах от дома
78-летнего пенсионера нашли мертвым в 50 метрах от дома. Тело Виктора Морозова обнаружили 7 сентября в Гуково.

По предварительной информации, труп мужчины уже начал разлагаться, поэтому опознать его сложно. Однако по внешним признакам стало понятно — это именно Виктор Морозов.

- По факту обнаружения тела пенсионера проводится проверка, - сообщили в СУ СК России по Ростовской области. - По ее результатам будут установлены личность и причины смерти.

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