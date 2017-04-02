77-летнюю ростовчанку госпитализировали после зажигательного танца на дне рождения внучки





77-летнюю ростовчанку госпитализировали после зажигательного танца на дне рождения внучки. Пожилая женщина получила травму 3 апреля, сообщает портал DonDay.ru.



Прасковья Михайловна и ее родные отмечали праздник в квартире на улице Витебской. Во время застолья пожилая женщина вышла на середину комнаты и пустилась в пляс. Но во время танца она потеряла равновесие, упала и ударилась головой об угол стола. Ростовчанка потеряла сознание, перепуганные родственники вызвали скорую помощь.



Пенсионерку доставили в ЦГБ. В результате падения она получила черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.