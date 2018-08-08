25-летнего парня осудят в Ростове за растление несовершеннолетних



В Ростове 25-летнего парня осудят за растление несовершеннолетних. Обвинительное заключение по уголовному делу по статьям «Иные насильственные действия сексуального характера», «Принуждение к действия сексуального характера» и «Развратные действия» направлено на рассмотрение в суд.



По версии следствия, в 2016 году подозреваемый, находясь в Ростове, связывался в Сети с несовершеннолетними девочками и сообщал им о крупном выигрыше в виде мобильного телефона. Однако чтобы получить подарок, пострадавшие должны были прислать фото в белье, а после и без него. В случае отказа девочек от условий «конкурса» злоумышленник шантажировал их.



-В ходе расследования было установлено, что жертвами обвиняемого стали 11 девочек в возрасте от 9 до 11 лет, - сообщили в СУ СК России по Ростовской области. - Они являются уроженками Новосибирской, Амурской, Кемеровской, Архангельской, Волгоградской, Псковской, Ростовской областей, а так же Ставропольского края, Севастополя и Москвы.