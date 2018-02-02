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18-летняя ростовчанка украла с карты знакомой 80 тысяч рублей

18-летняя ростовчанка украла с карты знакомой 80 тысяч рублей
18-летняя ростовчанка украла с карты знакомой 80 тысяч рублей. Происшествие случилось в Тихорецком районе Краснодарского края.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю, жительница станицы Новорождественской гостила у своей приятельницы в Ростове. Когда девушка вернулась домой, она обнаружила, что с ее счета списали 80 тысяч рублей.

- Подозреваемой оказалась 18-летняя жительница донской столицы, - отметили в ведомстве. – В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по статье «Кража». С девушки взяли подписку о невыезде.

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