18-летняя ростовчанка украла с карты знакомой 80 тысяч рублей



18-летняя ростовчанка украла с карты знакомой 80 тысяч рублей. Происшествие случилось в Тихорецком районе Краснодарского края.



По информации пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю, жительница станицы Новорождественской гостила у своей приятельницы в Ростове. Когда девушка вернулась домой, она обнаружила, что с ее счета списали 80 тысяч рублей.



- Подозреваемой оказалась 18-летняя жительница донской столицы, - отметили в ведомстве. – В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по статье «Кража». С девушки взяли подписку о невыезде.