16-летняя девушка умерла в фитнес клубе в Ростовской области





В городе Зернограде Ростовской области 16-летняя девушка умерла в фитнес клубе.



Трагический случай произошёл в спортивном зале «Юпитер», расположенном на улице Машиностроителей, 7. Вечером 21 марта девушка вместе с подругой пришла на тренировку. После занятий на беговой дорожке она почувствовала себя плохо, а затем потеряла сознание.



Сотрудники фитнес клуба вызвали «скорую». Прибывшие медики поспешили провести реанимационные мероприятия, но, несмотря на их помощь, подросток скончалась в машине скорой помощи по дороге в больницу.

- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева. - Следователь провел осмотр места происшествия. Назначено судебно-медицинское исследование для установления причины смерти девушки.



Следователям ещё предстоит выяснить все обстоятельства случившегося. По результатам проверки следствием будет принято соответствующее решение.