Авторизация

Регистрация
  • USD 57.23
  • EUR 61.73
Новости

Происшествия

0

16-летняя девушка умерла в фитнес клубе в Ростовской области

16-летняя девушка умерла в фитнес клубе в Ростовской области

В городе Зернограде Ростовской области 16-летняя девушка умерла в фитнес клубе.

Трагический случай произошёл в спортивном зале «Юпитер», расположенном на улице Машиностроителей, 7. Вечером 21 марта девушка вместе с подругой пришла на тренировку. После занятий на беговой дорожке она почувствовала себя плохо, а затем потеряла сознание.

Сотрудники фитнес клуба вызвали «скорую». Прибывшие медики поспешили провести реанимационные мероприятия, но, несмотря на их помощь, подросток скончалась в машине скорой помощи по дороге в больницу.
- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева. - Следователь провел осмотр места происшествия. Назначено судебно-медицинское исследование для установления причины смерти девушки.

Следователям ещё предстоит выяснить все обстоятельства случившегося. По результатам проверки следствием будет принято соответствующее решение.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!