16-летняя девушка умерла в фитнес клубе в Ростовской области
В городе Зернограде Ростовской области 16-летняя девушка умерла в фитнес клубе.
Трагический случай произошёл в спортивном зале «Юпитер», расположенном на улице Машиностроителей, 7. Вечером 21 марта девушка вместе с подругой пришла на тренировку. После занятий на беговой дорожке она почувствовала себя плохо, а затем потеряла сознание.
Сотрудники фитнес клуба вызвали «скорую». Прибывшие медики поспешили провести реанимационные мероприятия, но, несмотря на их помощь, подросток скончалась в машине скорой помощи по дороге в больницу.
- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева. - Следователь провел осмотр места происшествия. Назначено судебно-медицинское исследование для установления причины смерти девушки.
Следователям ещё предстоит выяснить все обстоятельства случившегося. По результатам проверки следствием будет принято соответствующее решение.