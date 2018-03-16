Юрий Дудь и Филипп Киркоров станут гостями нового шоу ростовчанина Басты



Первыми героями нового шоу Басты GazLife станут Юрий Дудь и Филипп Киркоров. Об этом рэпер рассказал на своей странице в социальной сети.

Стало известно, что Василий Вакуленко в ближайшее время запускает собственное телешоу, гостями которого станут медийные личности. Особенность программы в том, что вопросы героям будет задавать не ведущий, а сами зрители.



Первым в студию к Басте придет журналист Юрий Дудь. Ведущий программы «ВДУдь» признался, что не любит давать интервью, но ради Вакуленко сделает исключение.



Вторым гостем станет король российской поп-музыки Филипп Киркоров. В своем видеообращении к фанатам болгарин отметил, что ответит на все вопросы честно и откровенно.



Несмотря на то, что дата выхода первого выпуска пока не известна, пользователи социальной сети уже активно задают вопросы Дудю и Киркорову.