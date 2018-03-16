Авторизация

Регистрация


  • USD 57.55
  • EUR 70.60
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Культура

0 Версия для печати

Юрий Дудь и Филипп Киркоров станут гостями нового шоу ростовчанина Басты

Юрий Дудь и Филипп Киркоров станут гостями нового шоу ростовчанина Басты
Первыми героями нового шоу Басты GazLife станут Юрий Дудь и Филипп Киркоров. Об этом рэпер рассказал на своей странице в социальной сети.
Стало известно, что Василий Вакуленко в ближайшее время запускает собственное телешоу, гостями которого станут медийные личности. Особенность программы в том, что вопросы героям будет задавать не ведущий, а сами зрители.

Первым в студию к Басте придет журналист Юрий Дудь. Ведущий программы «ВДУдь» признался, что не любит давать интервью, но ради Вакуленко сделает исключение.

Вторым гостем станет король российской поп-музыки Филипп Киркоров. В своем видеообращении к фанатам болгарин отметил, что ответит на все вопросы честно и откровенно.

Несмотря на то, что дата выхода первого выпуска пока не известна, пользователи социальной сети уже активно задают вопросы Дудю и Киркорову.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.