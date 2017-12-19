В Ростове выбрали лучших Деда Мороза и Снегурочку Дона



20 декабря в Ростове-на-Дону прошел третий областной конкурс работников культуры и сферы развлечений «Лучший Дед Мороз и Снегурочка».



В соревновании участвовали не только работники культуры, но и представители абсолютно разных профессий. Заявки на конкурс подали 17 участников от 18 до 55 лет, которые не меньше года работают в новогодних амплуа. Однако в этом году впервые к состязанию допустили маленьких Снегурочек - 7-летнюю Екатерину Макарчеву и 11-летнюю Милену Замятину.



Участникам нужно было проявить себя в трех конкурсах. Сначала новогодние персонажи показывали свои визитки. На этом этапе каждая пара Деда Мороза и Снегурочки от имени сказочных героев рассказывали о себе, стаже работы в профессии, а также о своей специальности в повседневной жизни.







Далее участникам предстояло показать свои таланты на деле и выступить с творческим номером. Волшебные дедушки и внучки пели, танцевали под популярные и даже роковые композиции, проводили конкурсы для маленьких зрителей, загадывали загадки и даже показывали распорядок дня Деда Мороза.



Кульминацией состязания стал хоровод вокруг ёлки, в котором приняли участие все конкурсанты, а также гости. Деды Морозы и Снегурочки задорно запевали «В лесу родилась ёлочка», а к хороводу присоединялось все больше и больше детворы.

Члены жюри оценивали конкурсантов по критериям, необходимым для успешного выступления в образе. Среди них были качество работы с аудиторией, внешнее соответствие образу, использование реквизита, актерское мастерство, оригинальность выступления и четкость речи.







По итогам соревнования лучшим Дедом Морозом жюри выбрало руководителя Гуляй-Борисовского эстрадного коллектива «Секрет успеха» Сергея Бездуганова. Титул «Лучшая Снегурочка» получила Юлия Пивоварова, жительница станицы Мальчевская Миллеровского района. Девушка рассказала о том, какими качествами должна обладать внучка Деда Мороза:

– Снегурочка всегда должна быть веселой, улыбаться и дарить радость детям! – поделилась она.



Приз зрительских симпатий получили Снегурочка Олеся Бровкова и два Дедушки Мороза: Евгений Чубарь из дома культуры Миллеровского района и Владимир Спотыкайло, участник от «Старочеркасского СДК» Аксайского района.



Конкурс прошел в рамках «Новогодней ярмарки» в «ДонЭкспоцентре». Она продлится до 25 декабря.



