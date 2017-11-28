В Ростове открылась выставка-продажа картин донского арт-терапевта





С 28 ноября по 10 декабря каждый ростовчанин может не только окунуться в экспрессивный мир арт-терапии, но и приобрести понравившиеся экземпляры. Выставка проходит в рамках благотворительного проекта «Искусство - ради жизни». Деньги от продажи картин художник передаст на лечение онкобольных детей.



Валерий Хали родом из Оренбурга. Его отец, тоже профессиональный художник, учил сына технике живописи с пяти лет. Врач по образованию, Хали, подобно Чехову, синтезировал в своем творчестве медицинскую практику и непосредственность ярких, сочных полотен, наполненных радостью жизни.

- Через кисть, мастихин, кончики пальцев можно творить настоящие чудеса. И дело не только в цветотерапии или технике. Важно то, какую энергию ты вкладываешь в этот процесс. Это можно сравнить с рождением, поэтому это не просто картины – это мои дети, - рассказал художник.



Всего в литературной гостиной ДГПБ представлены 43 картины и 12 авторских экспозиций. Здесь можно увидеть пейзажи на мраморе или дереве. Сюжеты – яркие, светлые, сочные, написанные широко в прямом и переносном смысле слова, - от изящных женских портретов до донских пейзажей и вкусных натюрмортов.

- Главным вдохновителем для меня всегда была супруга. Но к изучению искусства я старался подойти основательно. Перечитал сотни книг по импрессионизму, обошел десятки художественных галерей по всему миру. Но больше других живописцев повлиял на меня Константин Коровин. Его жизнерадостные картины напоминают о светлом и радостном начале, которое всегда присутствует в нашей жизни.







Директор благотворительного фонда «Дарина» Татьяна Авдеева гордится тем, что такой большой художник предложил свою помощь. «Дарина» является постоянным партнёром всероссийского фонда «Подари жизнь», который курирует Чулпан Хаматова и уже более пяти лет помогает больным раком детям и их семьям.

- Люди в Ростове редко ходят на выставки и еще реже покупают экспозиции. Поэтому когда Валерий пришел в наш фонд с предложением открыть благотворительную выставку, мы не очень зажглись этой идеей. А потом подумали: возможно, кто-то интересуется творчеством донских авторов, кто-то любит искусство, а кто-то захочет помочь, - рассказала руководитель фонда. - Его картины станут добрым подарком как для тех, кто их купит, так и для тех, кто получит необходимое лечение, - уверена она.



Желание помочь детям пришло к художнику еще в декабре, после благотворительной акции, на которой он сам приобрел несколько экспозиций. И это желание было осознанным, ведь у Валерия - четверо внуков.

- Во дворе моего дома всегда полно детей – прыгают в классики, играют, бегают. Конечно, когда видишь здоровых детей – радуешься сам. Хочется, чтобы их было больше. Просыпается сострадание к детям, которым ты можешь помочь, поэтому так важно, чтобы ростовчане откликнулись.



Выставка в ДГПБ продлится до 10 декабря. Принять участие в международной акции и помочь онкобольным детям может каждый желающий.



