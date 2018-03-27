В донской столице состоялась премьера фильма «Каникулы президента»



Комедию «Каникулы президента» показали в Ростове 29 марта. Режиссер фильма Илья Шерстобитов и ведущий Дмитрий Дибров, сыгравший эпизодическую роль, представили картину на суд зрителей в кинотеатре «Люксор».



События фильма разворачиваются вокруг самой влиятельной персоны в нашей стране — президента Владимира Путина. Его сыграл резидент «Comedy Club» Дмитрий Грачев, который ни раз пародировал главу государства на шоу.



Отдельные события, которые легли в сценарий фильма, не пришлось брать из воздуха. Создатели комедии смеются над тем, как в регионах лихорадочно готовятся к приезду первого лица: завешивают разрушенные здания баннерами и пытаются скрыть ямы на дорогах ковровыми дорожками.



В один из таких визитов главный герой комедии говорит, что он устал от этой «фейковой реальности» и принимает решение отправиться в путешествие по стране инкогнито.



Команда визажистов с помощью грима создает Путину новый облик. Президент становится похожим как две капли воды на некого Валерия из города N-ска, пытающегося сбежать от коллекторов по путевке матери в санаторий.



Путешествуя, Владимир Владимирович, попадает и в Ростов-на-Дону, прогуливается по набережной, обедает в местном кафе. Кроме этого, на трассе М-4 «Дон» разворачивается сцена с участием дальнобойщиков и ночных бабочек.



- Во время съемок на этой площадке проезжающие мимо дальнобойщики останавливались и пытались познакомиться с ярко разукрашенными актрисами. Бодрым администраторам приходилось отбивать наших девушек, которых приняли за настоящих ночных бабочек — рассказывает режиссер картины Илья Шерстобитов.



Кроме этого, в донской столице снимали казаче-армянскую свадьбу. Правда, по сюжету фильма её играли в городе Темрюк Краснодарского края.



Присутствующих на премьере зрителей волновал главный вопрос — смотрел ли сам Владимир Владимирович этот фильм. Ведь посредством комедийного жанра поднимаются такие важные проблемы, как коррупция среди мелких чиновников, недобросовестные служители церкви, низкие зарплаты бюджетников и так далее. Режиссер ответил на этот вопрос цитатой из фильма: «А кто ж ему запретит?»