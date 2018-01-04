Рэперы из ростовской группы «Каста» закопали солиста живьем для нового клипа



Рэперы из ростовской группы Каста закопали солиста живьем для нового клипа. Видео на песню «Стоп-игра» с необычным сюжетом опубликовали в Интернете 9 января. Ролик набрал десятки тысяч просмотров.



На кадрах видно, как маленькие дети забавляются со «взрослыми игрушками». Они сжигают кучу денег, бросаются ценными бумагами, стирают вещи кокаином. Отвечать за такие развлечения приходится их отцам. С мужчинами расправляются бандиты, которые разрывают их на куски или закапывают заживо.



Видеоряд сопровождается песней о том, что дети способны кардинально изменить жизни людей. Пользователи сошлись во мнении, что клип вышел запоминающимся, но мрачным. Некоторые посчитали видео вышло недостаточно ярким. Скептики предположили, что композиция не станет популярной.

