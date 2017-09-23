Авторизация

Регистрация


  • USD 57.65
  • EUR 69.07
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Культура

0

Новый сезон «Библиоджаза» открывается в Ростове

Новый сезон «Библиоджаза» открывается в Ростове
Новый сезон «Библиоджаза» откроется в Ростове 27 сентября в кинозале донской публичной библиотеки.

«Библиоджаз» - успешный музыкальный проект, который на протяжении нескольких лет успешно реализуется в библиотеке и имеет множество поклонников. Его руководитель Адам Мартынович Терацуян - известный ростовский контрабасист, доцент кафедры эстрадно-джазовой музыки РГК им. С. В. Рахманинова, заведующий отделением «Музыкальное искусство эстрады» Ростовского колледжа искусств.

Формат проекта позволяет начинающим музыкантам – студентам колледжа играть на одной сцене с преподавателями и другими опытными известными музыкантами.

Начало концерта в 17:00. Организаторы приглашают всех любителей музыки. Вход свободный.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.