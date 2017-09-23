Новый сезон «Библиоджаза» открывается в Ростове



Новый сезон «Библиоджаза» откроется в Ростове 27 сентября в кинозале донской публичной библиотеки.



«Библиоджаз» - успешный музыкальный проект, который на протяжении нескольких лет успешно реализуется в библиотеке и имеет множество поклонников. Его руководитель Адам Мартынович Терацуян - известный ростовский контрабасист, доцент кафедры эстрадно-джазовой музыки РГК им. С. В. Рахманинова, заведующий отделением «Музыкальное искусство эстрады» Ростовского колледжа искусств.



Формат проекта позволяет начинающим музыкантам – студентам колледжа играть на одной сцене с преподавателями и другими опытными известными музыкантами.



Начало концерта в 17:00. Организаторы приглашают всех любителей музыки. Вход свободный.