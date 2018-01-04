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Британские ученые: Таганрогский писатель-драматург Антон Чехов скончался не от туберкулеза

Британские ученые: Таганрогский писатель-драматург Антон Чехов скончался не от туберкулеза
Британские ученые заявили, что таганрогский писатель-драматург Антон Чехов скончался не от туберкулеза. Информацию об этом сообщает издание DonDay Таганрог.

Так, специалисты Куодрэмского института, проведя определенные химические исследования крови Чехова, оставшейся на рубашке, пришли к выводу, что классик умер от кровоизлияния в мозг.

В составе взятых проб, кроме микобактерий, распространяющих туберкулез, были обнаружены белковые вещества, способствующие образованию тромба. Он, в свою очередь, и стал причиной кровоизлияния в мозг, от чего и умер писатель.

Кроме того, ученые пришли к выводу, что сам Чехов прекрасно знал о своих недугах. Об этом говорит тот факт, что сам он имел медицинское образование и часто наделял персонажей своими болезнями.

Знаменитый таганрогский писатель родился 29 января 1860 года. Он получил медицинское образование. Однако жизнь он посвятил литературе. Из-под пера Чехова вышло множество сатирических рассказов, а также такие великие произведения, как «Три сестры», «Вишневый сад», «На дне» и многие другие.

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