Британские ученые: Таганрогский писатель-драматург Антон Чехов скончался не от туберкулеза



Британские ученые заявили, что таганрогский писатель-драматург Антон Чехов скончался не от туберкулеза. Информацию об этом сообщает издание DonDay Таганрог.



Так, специалисты Куодрэмского института, проведя определенные химические исследования крови Чехова, оставшейся на рубашке, пришли к выводу, что классик умер от кровоизлияния в мозг.



В составе взятых проб, кроме микобактерий, распространяющих туберкулез, были обнаружены белковые вещества, способствующие образованию тромба. Он, в свою очередь, и стал причиной кровоизлияния в мозг, от чего и умер писатель.



Кроме того, ученые пришли к выводу, что сам Чехов прекрасно знал о своих недугах. Об этом говорит тот факт, что сам он имел медицинское образование и часто наделял персонажей своими болезнями.



Знаменитый таганрогский писатель родился 29 января 1860 года. Он получил медицинское образование. Однако жизнь он посвятил литературе. Из-под пера Чехова вышло множество сатирических рассказов, а также такие великие произведения, как «Три сестры», «Вишневый сад», «На дне» и многие другие.