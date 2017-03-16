Более 40 музыкантов выступили с «Арией» на ростовской сцене



«Ария» впервые выступила в Ростове-на-Дону с симфоническим оркестром. Концерт легендарной хеви-метал-группы прошел в КСК «Экспересс» вечером 17 марта.



В донской столице «арийцы» выступали вместе с Государственным эстрадно-симфоническим оркестром Краснодарской филармонии. Более 40 скрипок, контрабасов и духовых инструментов находились на сцене. Руководил ими дирижёр маэстро Ульф Ваденбрандт.

- Ульф готовит все оркестры, с которыми мы выступаем, до нужной кондиции,- сказал перед концертом Максим Удалов.- Он уже давно стал одним из участников нашего ансамбля. Каждый из нас играет на своем любимом инструменте, а Ульф «играет» оркестром.



Харизматичный Ульф действительно успевал и «играть» оркестром, и «зажигать» зал одновременно. «Арийцы» же исполняли песни из разных альбомов, сопровождая некоторые из них короткой предысторией, приглашая гостей вместе с ними вернуться во времена Древнего Рима песней «Колизей», или во времена святой инквизиции песней «Черная Легенда». Несколько самых преданных поклонников не смогли сдержать слез восторга.



Концерт любимых исполнителей посетили более двух тысяч человек самых разных возрастов. Несмотря на рейтинг 12+, вместе с родителями –рокерами пришли и совсем маленькие зрители.

- Нужно с ранних лет приобщать ребенка к хорошей музыке.- сказал корреспонденту Rostov.ru один из родителей.



Завершился концерт грандиозным световым шоу. А поклонники уже начали оставлять восторженные отзывы о концерте.

- Спасибо Вам за превосходную музыку! Звук был супер! Ооооочень крут был барабанщик!!! Увидеть живую легенду на "расстоянии вытянутой руки"-это круто!!!!,- написал один из зрителей.



После Ростова «арийцы» отправятся в Краснодар. Виталий Дубинин также не исключил возможность того, что они запишут совместный студийный альбом вместе с оркестром.



А ранее, 16 марта, группа полным составом делилась с журналистами впечатлениями о южной столице, опыте работы с оркестром и мыслями насчет российских рок-фестивалей.







