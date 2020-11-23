Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался в возрасте 60 лет

В Аргентине в возрасте 60 лет умер легендарный футболист Диего Марадона. Спортсмен умер утром 25 ноября.По информации Ассоциации футбола Аргентины, Марадона умер от сердечного приступа в своем доме в пригороде Буэнос-Айрес. Две недели назад он был выписан из больницы после того, как перенес операцию на мозге из-за кровоизлияния.Знаменитые футболисты и многочисленные поклонники спортсмена по всему миру скорбят об утрате. На смерть Марадоны отреагировал даже президент Аргентины Альберто Фернандес. Он объявил тридневный траур по всей стране, чтобы почтить память футболиста.Диего буквально год назад был признан в Аргентине лучшим спортсменом двадцатого века. На весь мир он прославился во время Чемпионата мира в 1986 году, когда забил гол англичанам с использованием кулака. Очко команде не засчитали, однако жест Марадоны стал знаменитым и получил название «Рука Бога».За свою футбольную карьеру легендарный спортсмен был в составе семи клубов. Он сыграл 492 матча и забил 258 голов. Кроме того, Диего выступал за сборную Аргентины, принеся ей 34 очка в 91 встрече. Последние годы Марадона посвятил тренерству.