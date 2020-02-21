На Дону в возрасте 48 лет умер футболист и тренер Айрат Каримов



В Ростовской области скончался советский и российский футболист Айрат Каримов. Спортсмена не стало 24 февраля. Об этом сообщили в Ростовской федерации футбола. Каримову было всего 48 лет.



Мужчина родился в Каменске-Шахтинском. Будущий спортсмен окончил Ростовское училище олимпийского резерва, играл за клубы «Ростсельмаш», «Шахтёр», СКА и «Торпедо». В 1996-м выступал за «Ротор» в Волгограде. Следующие несколько лет защищал цвета нальчикского «Спартака», казахстанского «Жениса», карагандинского «Шахтёра» и «Алма-Аты». Профессиональную футбольную карьеру завершил в «Петротресте» из Санкт-Петербурга. После этого играл лишь за любительские команды.



Последние годы жизни Айрат Каримов жил и работал в родном городе, где тренировал юношей.