ЖФК «Ростов» вылетел из Кубка России

«Ростов» дал все-таки бой очень и очень грозному сопернику в 1/8 финала, хотя силы и не были равны.В первом тайме желто-синие неплохо начали. «Локомотив» не смог забить сходу, столкнувшись с насыщенной, плотной обороной ростовчанок. Южанки почти ничего не дали создать у своих ворот и даже угрожали владениям москвичек. Но в середине тайма одна ошибка позволила гостям выйти вперёд. Нелли Коровкина пробилась через центр обороны и послала мяч в нижний угол – 0:1.«Железнодорожницы» развили успех в начале второй части вечера, когда Мария Галай с близкого расстояния поразили ближний угол ворот после комбинации в непосредственной близости от ворот «Ростова», 0:2. Подопечные Натальи Карасёвой пошли вперёд большими силами, но так и не смогли взломать крепкую оборону команды гостей. Итог – «Ростов» проигрывает 0:2 и покидает второй по значимости турнир в российском футболе.В других матча 1/8 финала ЖФК «Краснодар» без боя прошел новошахтинскую «Дончанку», «Рязань-ВДВ» разгромила на выезде тамбовскую «Академию Футбола» 7:0, казанский «Рубин» по пенальти выбил московский ЦСКА (0:0 и 7:6), московское «Чертаново» было сильнее самарских «Крыльев Советов» 5:0, санкт-петербургский «Зенит» не заметил подмосковные «Химки-УОР» (6:0), а пермская «Звезда-2005» крупно обыграла екатеринбургский «Урал-УРФА» 6:0.22 июня желто-синие сыграют в Санкт-Петербурге с местным «Зенитом» в рамках Суперлиги.