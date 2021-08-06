ЖФК «Ростов» переиграл на своём поле «Краснодар» - 2:1

В турнирной таблице чемпионата России среди клубов Суперлиги «Ростов» располагается на пару строчек выше, потому виделся фаворитом предстоящей встречи.Коллективы в первые минуты действовали осторожно, с оглядкой на свои ворота и без атак большими силами. Кое-какое преимущество было у хозяев поля. Счёт, однако, открыли как раз футболистки «Краснодара». Полина Органова выполнила красивый дальний удар, и мяч юркнул в «шестёрку» ворот «Ростова» - 0:1. Дончанки бросились отыгрываться и в компенсированное время вернули равенство на табло. Новичок команды Лиана Юхаева приняла пас из глубины, продавила защитницу и неотразимо пробила – 1:1.В начале второго отрезка игры ростовчанки уже вышли вперёд. Успехом увенчалась быстрая контратака. Ростовчанки отобрали мяч и в три паса доставили его в нападение, где та же Лиана Юхаева после прострела Анны Пешковой оформила дубль, 2:1. В оставшееся время «Ростов» должен был развить успех, однако больше голов не было. Результат – непростая, но заслуженная победа «Ростова» 2:1.В других матчах 18 тура женской Суперлиги пермская «Звезда-2005» и санкт-петербургский «Зенит» разошлись миром 1:1, «Рязань-ВДВ» обыграла в гостях казанский «Рубин» 1:0, красноярский «Енисей» и московское «Чертаново» победителя не выявили 1:1, а московский «Локомотив» обыграл на выезде столичный ЦСКА 1:0.Свой очередной матч чемпионата «Ростов» сыграет 15 августа в Казани против «Рубина».