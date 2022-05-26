ЖФК «Ростов» победил «Чертаново» дома

Фото: ЖФК Ростов.

Донские футболистки в матче 12-го тура чемпионата России среди команд Суперлиги принимали московское «Чертаново».С первых же минут «жёлто-синие» ожидаемо завладели территориальным преимуществом. Гости, однако, долго успешно оборонялись. Лишь на 31-й минуте Юлия Запотичная вывела хозяек вперёд. Причём это получилось сделать прямым ударом с углового! Большая редкость.Во втором тайме ростовчане вновь владели заметным преимуществом, но опять не могли развить успех. Лишь в концовке южанки заработали и реализовали 11-метровый удар. Отличились Лиана Юхаева, 1:1. Результат – уверенная победа «Ростова», 2:0.В остальных встречах дня в Суперлиге «Зенит» (Санкт-Петербург) сыграл вничью с «Рубином» (Казань) - 1:1, а «Звезда-2005» (Пермь) разделила очки с «Локомотивом» (Москва) - 0:0.В таблице ростовчанки - на той же 4-й строчке из 10. В следующем туре ЖФК «Ростов» 4 июня сразится с «Зенитом» в гостях.