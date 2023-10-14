Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

Защитник «Ростова» Максим Осипенко покинул сборную России

Защитник «Ростова» Максим Осипенко покинул сборную России
Защитник футбольного клуба «Ростов» покинул расположение сборной России. Об этом 13 октября сообщили в РФС.

У Максима Осипенко после матча с Камеруном выявили повышенный риск травмы из-за недавнего мышечного повреждения. После совещания тренерский штаб национальной команды принял решение не брать защитника на игру с Кенией 16 октября.

Осипенко отправили в Ростов. Физиотерапевты донского клуба его осмотрят и назначат программу для восстановления. Не исключено, что защитник пропустит следующий матч «желто-синих».
Фото: РФС
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.