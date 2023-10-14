Защитник «Ростова» Максим Осипенко покинул сборную России

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Защитник футбольного клуба «Ростов» покинул расположение сборной России. Об этом 13 октября сообщили в РФС.У Максима Осипенко после матча с Камеруном выявили повышенный риск травмы из-за недавнего мышечного повреждения. После совещания тренерский штаб национальной команды принял решение не брать защитника на игру с Кенией 16 октября.Осипенко отправили в Ростов. Физиотерапевты донского клуба его осмотрят и назначат программу для восстановления. Не исключено, что защитник пропустит следующий матч «желто-синих».