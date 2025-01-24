Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

Экс-вратарь «Ростова» Никита Медведев хотел остаться в донском клубе

Экс-вратарь «Ростова» Никита Медведев хотел остаться в донском клубе
Бывший вратарь «Ростова» Никита Медведев рассказал о своём уходе из команды. По его словам, он хотел остаться в клубе, но, видимо, руководство посчитало, что найдётся более сильный голкипер.
- Со мной даже не обсуждали условия контракта. Я хотел остаться и был готов к этому, — рассказал Медведев в интервью «Спорту 24».

Он также отметил, что его не смущали частые переезды, в отличие от другого бывшего вратаря «Ростова» Сергея Песьякова, который покинул команду из-за постоянных перемещений в 2024 году.

Сейчас 30-летний Медведев играет за «Пари НН» из Нижнего Новгорода, но он неоднократно говорил о своём желании вернуться в «Ростов», который стал для него родным клубом.

Никита Медведев перешёл в «Ростов», где выступал в 2016–2017 и 2022–2024 годах.
Фото: ФК "Ростов"
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.