Экс-вратарь «Ростова» Никита Медведев хотел остаться в донском клубе

- Со мной даже не обсуждали условия контракта. Я хотел остаться и был готов к этому, — рассказал Медведев в интервью «Спорту 24».

Фото: ФК "Ростов"

Бывший вратарь «Ростова» Никита Медведев рассказал о своём уходе из команды. По его словам, он хотел остаться в клубе, но, видимо, руководство посчитало, что найдётся более сильный голкипер.Он также отметил, что его не смущали частые переезды, в отличие от другого бывшего вратаря «Ростова» Сергея Песьякова, который покинул команду из-за постоянных перемещений в 2024 году.Сейчас 30-летний Медведев играет за «Пари НН» из Нижнего Новгорода, но он неоднократно говорил о своём желании вернуться в «Ростов», который стал для него родным клубом.Никита Медведев перешёл в «Ростов», где выступал в 2016–2017 и 2022–2024 годах.