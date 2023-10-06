Фото: ФК Ростов.

Валерия Карпина оштрафовали на 30 тысяч рублей после игры «Ростова» с «Уралом». Об этом сообщили в РФС.Главного тренера ростовской команды оштрафовали за выход из технической зоны, когда во время спорного эпизода на поле он нарушил границы.Еще 20 тысяч штрафа присудили самому ФК «Ростов», так как футболисты слишком долго переодевались в раздевалке.Матч «Ростова» с «Уралом» прошел 29 сентября со счетом 2:2. По результатам игры «желто-синие» набрали всего одно очко и находятся на 12-м месте в турнирной таблице.