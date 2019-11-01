Суд оштрафовал главного тренера ГК «Ростов-Дон»



Суд Европейской федерации гандбола оштрафовал главного тренера ГК «Ростов-Дон» Амброса Мартина. Мужчина должен выплатить 500 евро (более 35 тысяч рублей) за критику судей Европейской федерации гандбола.



Амброс Мартин высказался в сторону Шарлотт и Жюли Бонавентюра после матча «Ростов-Дон» - «Эсбьерг». Игра прошла 19 октября на гостевой площадке в Дании. Как пояснил позже сам тренер, по его мнению, судьи неверно трактовали игровые моменты. Он хотел донести до них, что недоволен их работой.



Спустя два дня в ростовский клуб пришло письмо от ЕГФ, в котором сообщалось, что суд начал дисциплинарные разбирательства в отношении Мартина. По итогу гандбольный клуб вынес решение оштрафовать тренера на 500 евро.



Напомним, выездной матч «Ростов-Дон» - «Эсбьерг» закончился проигрышем гостей со счётом 31:26.