Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

Ростовский СКА проиграл «Севастополю»

Ростовский СКА проиграл «Севастополю»
В игре первенства страны среди команд дивизиона «Б» Второй Лиги армейцы принимали «Севастополь».

В первом тайме команда гостей смотрелась интереснее. На 35-й минуте крымчане открыли счёт усилиями Александра Смирнова. Во второй части матча ростовчане завладели инициативой, стали возникать голевые моменты. Однако реализация была просто ужасной. В итоге дончане так ничего и не забили – обидное поражение при равной игре, 0:1.

В остальных встречах игрового дня в дивизионе «Б» «Кубань Холдинг» (Павловская) обыграла на выезде «Дружбу» (Майкоп) – 1:0, а «Рубин» (Ялта) разделил очки с «Биологом-Новокубанском» (Прогресс) – 3:3.

Первый этап в дивизионе «Б» завершён, СКА финишировал на 6-м месте из 7 – 4 победы, 1 ничья и 7 поражений, голы – 10:14. Теперь армейцы выступят в «нижней» группе.
Фото: ФК СКА Ростов
0 1

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.