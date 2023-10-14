Ростовский СКА проиграл «Севастополю»

Фото: ФК СКА Ростов

В игре первенства страны среди команд дивизиона «Б» Второй Лиги армейцы принимали «Севастополь».В первом тайме команда гостей смотрелась интереснее. На 35-й минуте крымчане открыли счёт усилиями Александра Смирнова. Во второй части матча ростовчане завладели инициативой, стали возникать голевые моменты. Однако реализация была просто ужасной. В итоге дончане так ничего и не забили – обидное поражение при равной игре, 0:1.В остальных встречах игрового дня в дивизионе «Б» «Кубань Холдинг» (Павловская) обыграла на выезде «Дружбу» (Майкоп) – 1:0, а «Рубин» (Ялта) разделил очки с «Биологом-Новокубанском» (Прогресс) – 3:3.Первый этап в дивизионе «Б» завершён, СКА финишировал на 6-м месте из 7 – 4 победы, 1 ничья и 7 поражений, голы – 10:14. Теперь армейцы выступят в «нижней» группе.