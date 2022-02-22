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Ростовские волейболисты уступили сопернику из Ижевска

Ростовские волейболисты уступили сопернику из Ижевска
В первый игровой день домашнего тура ростовский клуб принимал команду из столицы Удмуртии. Ижевчане идут намного выше в таблице (3-е место), поэтому были фаворитами матча.

Первый сет был равным. «Ростов-Волей» по его ходу однажды вёл «+4» (14:10), но «ИжГТУ-Динамо» смогло перехватить инициативу и расторопнее сыграть в равной борьбе на финише партии – 22:25. Вторая часть игры осталась вновь за гостями – у ростовчан явно не клеилось ни на подаче, ни на приёме, 15:25.

Интрига ожила в третьем отрезке матча, когда ростовчане смогли переломить ход партии – 25:19. Сверхполезно играл Дмитрий Курбатов. Заключительный отрезок поединка вновь был равным, однако на его финише нервы оказались крепче всё-таки у гостей – 23:25. Результат – проигрыш ростовского коллектива, 1:3.

В другой игре дня в Высшей Лиге «Б» «Ставрополь-СГАУ» переиграл «Тюмень-ТюмГУ» - 3:1.

24 февраля «Ростов-Волей» сразится на своей площадке с командой из Тюмени.
Фото: «Ростов-Волей».
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Теги: Волейбол

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