Ростовские волейболисты уступили сопернику из Ижевска

Фото: «Ростов-Волей».

В первый игровой день домашнего тура ростовский клуб принимал команду из столицы Удмуртии. Ижевчане идут намного выше в таблице (3-е место), поэтому были фаворитами матча.Первый сет был равным. «Ростов-Волей» по его ходу однажды вёл «+4» (14:10), но «ИжГТУ-Динамо» смогло перехватить инициативу и расторопнее сыграть в равной борьбе на финише партии – 22:25. Вторая часть игры осталась вновь за гостями – у ростовчан явно не клеилось ни на подаче, ни на приёме, 15:25.Интрига ожила в третьем отрезке матча, когда ростовчане смогли переломить ход партии – 25:19. Сверхполезно играл Дмитрий Курбатов. Заключительный отрезок поединка вновь был равным, однако на его финише нервы оказались крепче всё-таки у гостей – 23:25. Результат – проигрыш ростовского коллектива, 1:3.В другой игре дня в Высшей Лиге «Б» «Ставрополь-СГАУ» переиграл «Тюмень-ТюмГУ» - 3:1.24 февраля «Ростов-Волей» сразится на своей площадке с командой из Тюмени.