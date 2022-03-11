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Ростовские баскетболисты проиграли «Тамбову» - 82:87

Ростовские баскетболисты проиграли «Тамбову» - 82:87
В первом матче была неожиданная победа. В повторной игре одержать победу не получилось – лидер лиги взял реванш.

В первой четверти подопечные Михаила Старовойтова повели в счете 26:19. Во второй части матча «Тамбов» сократил разницу до четырех пунктов – 41:37 после первой половины игры. Перед заключительной часть поединка хозяева паркета все еще вели в счете, но отрыв был минимальным (62:61). В концовке тамбовчане оказались более хладнокровными. Итог – победа команды гостей 87:82.

По индивидуальной статистике лучшими у дончан стали Александр Голяхов (28 очков), Дмитрий Прокин (21), Григорий Комиссаренко (10) и Роман Матвеев (10). У «Тамбова» 24 очка набил Роман Баландин.

В остальных встречах дня в Суперлиге-2 «Нефтехимик» (Тобольск) обыграл «Динамо» (Ставрополь) 82:67, «Чебоксарские Ястребы» разгромили «МицуБАСКЕТ» (Липецк) 118:60, «Новомосковск» был сильнее «Металлурга» (Магнитогорск) 104:97, а «Русичи» (Курск) сломили сопротивление «Челбаскета» (Челябинск) 109:97.

19 и 20 марта «барсы» сыграют в гостях против «Чебоксарских Ястребов» - последняя пара матчей на предварительном этапе чемпионата. В таблице желто-синие идут на 5 строчке из 11.
Фото: БК «БАРС-РГЭУ».
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Теги: баскетбол

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