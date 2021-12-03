Ростовчанки вместе со сборной России победили Польшу со счетом 26:23

Фото: ГК «Ростов-Дон».

Первый тайм прошел под диктовку россиянок. Солидный перевес после получаса игры говорил о том, что команды просто разного уровня, и олимпийские вице-чемпионки без проблем возьмут два очка – 10:16. Но во втором тайме польки сумели навязать борьбу и погоню. Только в концовке стало ясно, что красно-белые не в силах догнать российскую команду. В итоге подшефные Людмилы Бодниевой побеждают 26:23, неожиданно трудно.В матче сыграли гандболистки «Ростов-Дона» Юлия Манагарова (1 гол), Анастасия Лагина (3 отбитых 7-метровых), Екатерина Зеленкова и Милана Таженова.Очередная игра станет последней на групповом этапе. 7 декабря Россия сыграет с Сербией.