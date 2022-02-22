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«Ростов-Волей» уступил «ИжГТУ-Динамо» со счетом 0:3

«Ростов-Волей» уступил «ИжГТУ-Динамо» со счетом 0:3
В игре 7 тура чемпионата страны среди клубов Высшей Лиги «Б» подопечные Владимира Березнякова сыграли против «ИжГТУ-Динамо».

Первый сет прошел с большим преимуществом команды гостей. У ростовчан же мало что получалось, плюс подвели собственные невынужденные ошибки – 17:25. Вторая партия началась для «Ростов-Волея» просто отлично – хозяева паркета повели 5:1. Однако затем ижевчане перехватили инициативу.

В концовке просто-напросто не повезло, 23:25. Третий отрезок игры складывался хорошо, и шансы зацепить игру были, но вновь в решающий момент динамовцы чуть точнее, 20:25. Результат – проигрыш «Ростов-Волея» 0:3.

В остальных встречах дня в Высшей Лиге «Б» «Ставрополь-СГАУ» переиграл «Тюмень-ТюмГУ» 3:0, а «Дагестан» (Махачкала) победил ВК «Грозный-2» 3:0.

26 февраля «Ростов-Волей» сразится с «Тюменью-ТюмГУ».
Фото: «Ростов-Волей».
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Теги: Волейбол

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