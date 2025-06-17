Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

«Ростов» и «Локомотив» пришли к соглашению о трансфере нападающего Тимура Сулейманова

«Ростов» и «Локомотив» пришли к соглашению о трансфере нападающего Тимура Сулейманова

Футбольные клубы «Ростов» и «Локомотив» договорились о переходе нападающего Тимура Сулейманова в команду ростовчан.

По информации «РБ Спорт», стороны уладили все формальности трансфера 25-летнего игрока линии атаки. Сулейманов, являющийся выходцем из академии «Локомотива», вернулся в московский клуб летом 2024 года.

В прошедшем сезоне чемпионата 25-летний форвард принял участие в 29 матчах, забив один гол. В рамках Кубка России он сыграл в 11 встречах, показав результативность в виде 6 забитых мячей и 1 голевой передачи.

В общей сложности за «Локомотив2 Сулейманов провел 72 игры, в которых отметился 17 голами и 4 результативными передачами.
Фото: Соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.