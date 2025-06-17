«Ростов» и «Локомотив» пришли к соглашению о трансфере нападающего Тимура Сулейманова

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Футбольные клубы «Ростов» и «Локомотив» договорились о переходе нападающего Тимура Сулейманова в команду ростовчан.По информации «РБ Спорт», стороны уладили все формальности трансфера 25-летнего игрока линии атаки. Сулейманов, являющийся выходцем из академии «Локомотива», вернулся в московский клуб летом 2024 года.В прошедшем сезоне чемпионата 25-летний форвард принял участие в 29 матчах, забив один гол. В рамках Кубка России он сыграл в 11 встречах, показав результативность в виде 6 забитых мячей и 1 голевой передачи.В общей сложности за «Локомотив2 Сулейманов провел 72 игры, в которых отметился 17 голами и 4 результативными передачами.