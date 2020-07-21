«Ростов-Дон» в товарищеском матче переиграл «Кубань»

«Жёлто-чёрные» сыграли товарищескую встречу против краснодарской «Кубани». Игра прошла в закрытом режиме в СК «Олимп». Этот матч стал первым и для тех, и для других с марта, когда весь спортивный мир ушёл на карантин.Состав ростовской дружины полным не был. Нероссийские игроки клуба (француженка Грас Заади, сербка Катарина Крпеж-Шлезак, шведка Анна Лагерквист) ещё не приехали в Россию. Но присутствовали другие новички – голкипер Виктория Калинина, переведённые из молодёжного состава Валерия Собкало и Александра Смирнова и Милана Таженова, восстановившаяся после травмы «крестов».Матч активнее начали гости. «Жёлто-зелёные» быстро повели в счёте (4:0, 5:1) и относительно долго контролировали игру. «Ростов-Дон» позже, ближе к концу первого тайма, всё же перехватил инициативу и вышел вперёд – 19:16 после тридцати минут игры.Во второй части матча ростовчанки статус безоговорочного чемпиона России подтвердили, не оставив оппоненту никаких шансов. Итоговая разница перевалила за десять мячей, «Кубань» противостоять «Ростов-Дону» просто не могла. Финальный счёт – 38:22 в пользу ростовского клуба.Самыми результативными в составе «Ростов-Дона» стали Анна Сень и Ярослава Фролова - по 6 голов. У Юлии Манагаровой и Валерии Собкало - по 5 точных бросков.Новый сезон для «Ростов-Дона» начинается уже 19-20 августа, когда «жёлто-чёрные» сыграют в финале четырёх Кубка России (вместе с «Астраханочкой», ЦСКА и той же «Кубанью»). Чемпионат страны среди клубов Суперлиги начнётся 22 августа, когда подшефные Амброса Мартина встретятся в Москве с местным «Лучом». Уже на следующий день назначен другой матч – со «Звездой» в Звенигороде. Первая домашняя игра должна пройти в донской столице 27 августа, когда чемпион будет экзаменовать «Ставрополье».