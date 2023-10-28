«Молодёжка» «Ростова» победила «Оренбург» со счётом 2:1

Фото: Академия Ростова.

В матче первенства страны среди клубов МФЛ ростовчане в Оренбурге одолели местный одноимённый клуб.Но начиналось всё плохо. На 10-й минуте уральцы вышли вперёд после гола Рамиля Мамедова. Да и в целом смотрелись активнее. Но уже с середины тайма игровое преимущество стало переходить к «Ростову». В концовке тайма Герман Игнатов сравнял счёт.Во второй части встречи «жёлто-синие» создали целый ряд голевых моментов, но забили лишь однажды. На 78-й минуте отличился Даниил Шанталий, и этот гол в итоге стал победным. Результат – выигрыш «Ростова-М», 2:1.В остальных встречах тура в МФЛ «Крылья Советов» (Самара) победили «Рубин» (Казань) – 2:1, «Нижний Новгород» разгромил «Урал» (Екатеринбург) – 5:0, «Сочи» одолел «Факел» (Воронеж) – 2:1, «Локомотив» (Москва) переиграл «Краснодар» – 1:0, а «Зенит» (Санкт-Петербург) разгромил «Ахмат» (Грозный) – 3:0.В таблице МФЛ «Ростов-М» лидирует - 1-я строчка из 20. 3 ноября ростовчане играют дома с идущим на втором месте «Локомотивом».