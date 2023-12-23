Команда гимнасток из Ростовской области победила на всероссийских соревнованиях

Фото: Елена Крутых

Команда гимнасток «Никки» из Красного Сулина победили на всероссийских соревнованиях. В возрастной категории 6-12 лет семь спортсменок из завоевали золотые медали, продемонстрировав уникальную произвольную программу акробатических элементов. Соревнования проходили в Волгограде с 1 по 4 декабря и собрали спортсменов из 12 регионов страны.Тренер гимнасток, 36-летняя Елена Крутых, рассказала о подготовке своих девочек к чемпионату.- Мои воспитанницы упорно тренировались в течение двух месяцев, отрабатывая программу и настраиваясь на победу, - поделилась Елена.Однако перед выездом на соревнования возникли некоторые сложности, так как несколько спортсменок не смогли принять участие. Тем не менее, Елена нашла замену и смогла собрать новый состав команды.На чемпионате девочки выступали в программе по командной гимнастике по третьему юношескому разряду. В финале они впечатлили судей хореографическими композициями, сочетающими элементы акробатики и спортивной гимнастики.Судьи оценивали не только выполнение техники, но и синхронность движений командыКоманде «Никки» не удавалось завоевать первое место на всероссийских соревнованиях уже несколько лет, всегда не хватало небольшой разницы в баллах. Однако в этом году гимнастки исполнили свою акробатическую программу на высшем уровне и завоевали заслуженное первое место по решению судей.Помимо успеха команды юниорок, Елена Крутых достигла отличных результатов с другими командами гимнасток. Вместе они завоевали бронзовые медали.Елена сама является Мастером спорта международного класса по спортивной гимнастике. За шесть лет работы тренером она сумела воспитать несколько сотен чемпионов в разных возрастных категориях.