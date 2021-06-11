Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

0 Версия для печати

Экс-капитан Дарья Просолупова покидает баскетбольную команду «Ростов-Дон-ЮФУ»

Экс-капитан Дарья Просолупова покидает баскетбольную команду «Ростов-Дон-ЮФУ»
Бывший капитан «Ростов-Дон-ЮФУ» покидает баскетбольную команду. Об уходе Дарьи Просолуповой стало известно 13 июня.

Спортсменка выступала за донской БК с 2016 года - пять сезонов, из которых два была капитаном команды. Дарья играла на позиции разыгрывающего защитника. За это время в составе «Ростов-Дон-ЮФУ» девушка стала четырежды чемпионом России и бронзовом призером Восточноевропейской женской лиги.

За донскую команду 21-летняя баскетболистка сыграла в 150 матчах, в которых набрала 1047 очков, сделала 318 подборов и отдала 259 передач.

Пока неизвестно, в какой клуб перейдет Дарья Просолупова и кем заменит спортсменку «Ростов-Дон-ЮФУ».

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.