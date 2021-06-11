Экс-капитан Дарья Просолупова покидает баскетбольную команду «Ростов-Дон-ЮФУ»

Бывший капитан «Ростов-Дон-ЮФУ» покидает баскетбольную команду. Об уходе Дарьи Просолуповой стало известно 13 июня.Спортсменка выступала за донской БК с 2016 года - пять сезонов, из которых два была капитаном команды. Дарья играла на позиции разыгрывающего защитника. За это время в составе «Ростов-Дон-ЮФУ» девушка стала четырежды чемпионом России и бронзовом призером Восточноевропейской женской лиги.За донскую команду 21-летняя баскетболистка сыграла в 150 матчах, в которых набрала 1047 очков, сделала 318 подборов и отдала 259 передач.Пока неизвестно, в какой клуб перейдет Дарья Просолупова и кем заменит спортсменку «Ростов-Дон-ЮФУ».