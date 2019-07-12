ХК «Ростов» перешёл в чемпионат ВХЛ



Из третьей по силе лиги ростовский клуб перешёл во вторую.



Руководство ВХЛ приняло решение включить в состав участников «ВХЛ – Кубка Шёлкового пути» ещё две команды. Одна из них – ХК «Ростов».



Появившиеся на прошлой неделе слухи полностью подтвердились. Напомним, ХК «Ростов» уже три раза выигрывал Первенство ВХЛ (ранее – РХЛ), третью по силе лигу, и вот теперь будет выступать во второй. Вместе с ХК «Ростов» в ВХЛ включили ещё один китайский клуб – пекинский «ШоуГан», фарм-клуб «Куньлунь Ред Стар» из КХЛ.



В лиге теперь будут играть 34 команды, которые разделят по территориальному принципу на две конференции и четыре дивизиона.



Календарь обещают опубликовать в ближайшее время.



Фото: Hc-rostov.ru