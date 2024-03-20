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ГК «Ростов-Дон» одержал победу над «Астраханочкой» — 22:30

ГК «Ростов-Дон» одержал победу над «Астраханочкой» — 22:30
Ростовские гандболистки везут из Астрахани победу. «Желто-черные» разгромили хозяек площадки со счетом 22:30.

Встреча состоялась 19 марта в спортивном комплексе «Звездном». Первый мяч в ворота забросили астраханские спортсменки. Однако на дальнейшем ходе игры это нисколько не сказалось. Ростовчанки уверенно увеличивали число очков, раз за разом поражая ворота соперниц. На перерыв команды ушли со счетом 9:19 в пользу «желто-черных» (разница — 10 очков!).

Во второй части игры астраханские гандболистки пытались свести игру к ничьей. Однако «Ростов-Дон» не собирался сбавлять темп. В итоге хозяйки площадки смогли отбить только пару очков. Встреча завершилась со счетом 22:30 в пользу гостей.
Фото: ГК Ростов-Дон.
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