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Гандболистка «Ростов-Дона» после операции не вернётся на площадку до конца сезона

Гандболистка «Ростов-Дона» после операции не вернётся на площадку до конца сезона
фото: пресс-служба "Ростов-Дон"

Гандболистка клуба «Ростов-Дон» Анна Вяхирева перенесла операцию на левой руке. Процедура прошла 8 февраля в одной из клиник Мадрида.

Хирургическое вмешательство понадобилось после травмы, полученной во время игры с «Мецем». Матч проходил во Франции 26 января. При неудачном падении девушка приземлилась прямо на руку и повредила локоть.

Боль не утихала, поэтому она не смогла закончить игру. Вернувшись в Ростов, Анна обратилась в больницу. После обследования для перестраховки спортсменку отправили в Испанию, так как там находится омбудсмен клуба.

В Мадриде врачи положили Анну на операцию. Она продлилась два часа и, как сообщили в пресс-службе «Ростов-Дона», была довольно сложной. К счастью, всё прошло благополучно.

На следующей неделе Вяхирева вернётся в Ростов. Она вынуждена ходить две недели с гипсом. Затем начнутся небольшие нагрузки и работа с мячом. Вернуться в ряды команды она сможет приблизительно через четыре месяца.

Анна является левой полусредней. Она заслуженный мастер спорта России. В 2016 году девушка стала олимпийской чемпионкой. В чемпионате Евро-2018 признана самым ценным игроком.

Гандболом Вяхирева занимается с раннего детства. Её первым тренером являлся папа Виктор. Он переучил дочку на левшу, потому что убеждён, что в данном виде спорта левши особо ценятся. В «Ростов-Дон» девушка пришла в 2016 году. За два года она стала одной из самых известных спортсменок клуба.

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