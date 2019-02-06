Гандболистка «Ростов-Дона» после операции не вернётся на площадку до конца сезона



фото: пресс-служба "Ростов-Дон"



Гандболистка клуба «Ростов-Дон» Анна Вяхирева перенесла операцию на левой руке. Процедура прошла 8 февраля в одной из клиник Мадрида.



Хирургическое вмешательство понадобилось после травмы, полученной во время игры с «Мецем». Матч проходил во Франции 26 января. При неудачном падении девушка приземлилась прямо на руку и повредила локоть.



Боль не утихала, поэтому она не смогла закончить игру. Вернувшись в Ростов, Анна обратилась в больницу. После обследования для перестраховки спортсменку отправили в Испанию, так как там находится омбудсмен клуба.



В Мадриде врачи положили Анну на операцию. Она продлилась два часа и, как сообщили в пресс-службе «Ростов-Дона», была довольно сложной. К счастью, всё прошло благополучно.



На следующей неделе Вяхирева вернётся в Ростов. Она вынуждена ходить две недели с гипсом. Затем начнутся небольшие нагрузки и работа с мячом. Вернуться в ряды команды она сможет приблизительно через четыре месяца.



Анна является левой полусредней. Она заслуженный мастер спорта России. В 2016 году девушка стала олимпийской чемпионкой. В чемпионате Евро-2018 признана самым ценным игроком.



Гандболом Вяхирева занимается с раннего детства. Её первым тренером являлся папа Виктор. Он переучил дочку на левшу, потому что убеждён, что в данном виде спорта левши особо ценятся. В «Ростов-Дон» девушка пришла в 2016 году. За два года она стала одной из самых известных спортсменок клуба.