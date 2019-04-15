Гандболистка Никитина подписала контракт с клубом «Ростов-Дон»



Гандбольный клуб «Ростов-Дон» принял новую спортсменку Ирину Никитину. Девушка подписала контракт с администрацией 17 апреля. Гандболистка отметила, что недолго думала над предложением ростовчан.



Ирина родилась в Тольятти в 1990 году. Там же в десять лет стала заниматься гандболом. С 2004 по 2006 год выступала за «Ладу-3», а через год пошла в «Ладу-2». Также была в составе черногорского, астраханского и венгерского клубов. Последние два года Никитина играла в звенигородской «Звезде».