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Гандболистка Никитина подписала контракт с клубом «Ростов-Дон»

Гандболистка Никитина подписала контракт с клубом «Ростов-Дон»
Гандбольный клуб «Ростов-Дон» принял новую спортсменку Ирину Никитину. Девушка подписала контракт с администрацией 17 апреля. Гандболистка отметила, что недолго думала над предложением ростовчан.

Ирина родилась в Тольятти в 1990 году. Там же в десять лет стала заниматься гандболом. С 2004 по 2006 год выступала за «Ладу-3», а через год пошла в «Ладу-2». Также была в составе черногорского, астраханского и венгерского клубов. Последние два года Никитина играла в звенигородской «Звезде».

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