ФК «Ростов» выделил 3,8 млн рублей на обеспечение безопасности домашних матчей

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ФК «Ростов» потратит 3,8 миллиона рублей на обеспечение безопасности домашних матчей. Информация опубликована на сайте закупок.Подрядчик должен предоставить услуги на пять игр в рамках Российской Премьер-Лиги. Это встречи против «Динамо», «Краснодара», «Спартака», «Локомотива» и «Зенита».Охранники будут следить за тем, чтобы никто из болельщиков не пронес пиротехнические изделия.Напомним, что после 18 туров донской клуб занимает 7-е место из 16 в турнирной таблице РПЛ.