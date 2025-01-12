ФК «Ростов» выделил 3,8 млн рублей на обеспечение безопасности домашних матчей
ФК «Ростов» потратит 3,8 миллиона рублей на обеспечение безопасности домашних матчей. Информация опубликована на сайте закупок.
Подрядчик должен предоставить услуги на пять игр в рамках Российской Премьер-Лиги. Это встречи против «Динамо», «Краснодара», «Спартака», «Локомотива» и «Зенита».
Охранники будут следить за тем, чтобы никто из болельщиков не пронес пиротехнические изделия.
Напомним, что после 18 туров донской клуб занимает 7-е место из 16 в турнирной таблице РПЛ.