ФК "Ростов" в Кубке России сыграл вничью с ЦСКА – 1:1

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Первый матч ¼ финала второго по значимости турнира России состоялся в Ростове-на-Дону.Первый тайм прошёл при преимуществе «Ростова». На 8-й минуте «жёлто-синие» повели в счёте после автогола Кирилла Набабкина с голевой передачи Мохаммада Мохеби, 1:0. Ближе к середине игра выровнялась, у ЦСКА тоже стали возникать острые эпизоды. На 33-й минуте сравнялся и счёт. Успех в гостях принёс не слишком опасный с виду штрафной. Последовала подача, а Антон Заболотный не был никем прикрыт – 1:1.Вторая половина встречи также была равной. В концовке чуть опаснее атаковали ростовчане. Николай Комличенко заработал для ЦСКА прямое удаление – Мойзес допустил фол последней надежды и поле покинул. Но, к сожалению, ростовский клуб не смог дожать соперника. Итог – ничья, 1:1.В остальных встречах игрового дня в Кубке России «Балтика» (Калининград) сыграла в ничью с «Локомотивом» (Москва) – 2:2, «Оренбург» обыграл «Спартак» (Москва) – 1:0, а «Динамо» (Москва) было сильнее «Зенита» (Санкт-Петербург) – 1:0.Ответная игра Кубка России намечена на 12-14 марта 2024 года. До конца года «Ростов» сыграет ещё две встречи в РПЛ: 3-го – в Москве с ЦСКА и 9-го – в Грозном с «Ахматом».