ФК «Ростов» обыграл «Крылья Советов» со счетом 2:0

Фото: ФК Ростов

В первой официально игре календарного гожа жёлто-синие переиграли оппонента из Самары.В первом тайме волжане неплохо начали, однако до реальной опасности дело не доходило. «Ростов» же постепенно прибрал к рукам инициативу и стало с завидной регулярностью угрожать воротам «Крыльев». В середине тайма успех принёс угловой. Кирилл Щетинин подал в центре штрафной, а Егор Голенков быстрее других сориентировался, 1:0.Вторая половина встречи прошла при вялых потугах самарцев спастись. «Ростов» же остро атаковал. Рано или поздно должен был быть забить второй гол. И случилось это на 80-й минуте Иван Комаров пробил ближний угол после паса новичка Роналдо. В итоге ростовчане побеждают 2:0, абсолютно по делу.8 марта «Ростов» принимает «Краснодар» идущий на 1 месте в таблице. Сам «Ростов» же пока на 10 строчке из 16 в турнирной таблице РПЛ.