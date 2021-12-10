Позор сезона: ФК «Ростов» в последней игре календарного года уступил «Уралу»

Фото: ФК Ростов.

Последний матч года вышел крайне слабым – «жёлто-синие» без шансов уступили конкуренту в борьбе за выживание.Уже в дебюте игры уральцы забили дважды. Сначала успех принесла контратака правым флангом. Защитники пустили за спины Рамазана Гаджимурадова, который принял дальний пас, продвинулся вперёд и пробил под перекладину, 0:1. Ещё через три минуты «оранжевые» развили успех. После углового мяч пришёл к Арсену Адамову, который дальним ударом низом застал Сергея Песьякова врасплох. Далее «Ростов» на какое-то время прижал соперника к воротам. Понтус Альмквист заработал пенальти, а Дмитрий Полоз уверенно реализовал его, однако это не изменило картины на поле. Очень скоро игровое преимущество вновь было у «Урала». В концовке тайма гости смогли забить ещё дважды. Гаджимурадов оформил дубль после суматохи у ворот «Ростова» после штрафного, а затем Эрик Бикфалви забил головой после навеса в ходе контратаки – 1:4 после первого тайма.Во второй части вечера «жёлто-синие» создали всего один очевидный голевой момент, да и тот не смогли реализовать. В итоге «Ростов» проигрывает матч по всем статьям, 1:4.В остальных встречах тура в РПЛ ЦСКА (Москва) обыграл дома «Арсенал» (Тула) - 2:0, а «Крылья Советов» (Самара) с тем же счётом победили «Рубин» (Казань).Ростовчане свой очередной матч сыграют 27 февраля будущего года в Самаре против «Крыльев Советов». В таблице РПЛ «Ростов» идёт на 13-м месте из 16.