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БК «Пересвет-ЮФУ» уступил в бронзовом финале Кубка России

БК «Пересвет-ЮФУ» уступил в бронзовом финале Кубка России
В матче Кубка России (второй по значимости трофей в российском баскетболе) «Пересвет-ЮФУ» на своём паркете принимал «Спарту энд К» (Видное, Московская область).

В первой части встречи «спартанки» оторвались на пять очков – 11:16. Вторая десятиминутка, однако, прошла в равной борьбе (18:18). В третьем отрезке поединка «пурпурные» вообще вырвались вперёд – 46:44. К сожалению, в последней четверти побороться не получилось – гости с большим отрывом переиграли донских «пантер» - 25:14. Итог – проигрыш ростовской команды, 60:69.

По индивидуальным показателям у «Пересвета-ЮФУ» самыми полезными стали Екатерина Рябова (15 очков и 6 подборов), Екатерина Воронина (12) и Юлия Грабовская (8 очков и 10 подборов). У команды гостей Севара Нуритдинова набила 17 баллов.

В параллельном матче «Динамо» (Курск) переиграло «Нику» (Сыктывкар) и завоевало Кубок России.

Следующая игра подопечных Дмитрия Федосеева намечена на 9 января, когда в рамках чемпионата России среди клубов Премьер-Лиги предстоит принимать екатеринбургский «УГМК».
Фото: Пересвет-ЮФУ.
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