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Жительница Шахт бросила камень в окно банка

Жительница Шахт бросила камень в окно банка
В Шахтах Ростовской области произошел необычный инцидент. По информации от «КВУ», 16 января местная жительница бросила камень в окно офиса банка.

Событие произошло в поселке ХБК. Женщина, по-видимому, была сильно расстроена. Она сначала нашла подходящий булыжник на улице. Затем, с явным намерением, бросила камень в стекло офиса. После этого, выпустив пар она ушла.Водитель грузовика, стоявшего рядом, обеспокоился за сохранность своего транспорта и даже откатил его.

Причины такого поведения женщины остаются неизвестными. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
Фото: КВУ
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