Жительница Шахт бросила камень в окно банка

Фото: КВУ

В Шахтах Ростовской области произошел необычный инцидент. По информации от «КВУ», 16 января местная жительница бросила камень в окно офиса банка.Событие произошло в поселке ХБК. Женщина, по-видимому, была сильно расстроена. Она сначала нашла подходящий булыжник на улице. Затем, с явным намерением, бросила камень в стекло офиса. После этого, выпустив пар она ушла.Водитель грузовика, стоявшего рядом, обеспокоился за сохранность своего транспорта и даже откатил его.Причины такого поведения женщины остаются неизвестными. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.