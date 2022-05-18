Жители Советского района Ростова пожаловались на испорченный водоканальщиками газон

Фото: bg.rostov-gorod.ru

В Советском районе Ростова-на-Дону водоканальщики уничтожили свежепостриженный газон на улице Крондштатской, 33. На популярном городском портале ростовчане рассказали о проблеме и поделились фотографиями.На кадрах видно, что порядка десяти метров ухоженного газона превратились в зловонную раскуроченную кучу. Судя по всему, водоканальщики проводили здесь работы и не удосужились за собой убрать. Землю, смешанную с нечистотами, они сбросили на обочину неподалеку. Труд горожан, которые старались благоустроить улицу, оказался уничтожен. Вместо поляны, где можно было, к примеру, поставить лавочку и отдыхать вечерами, теперь сплошная грязь.Ростовчане просят администрацию повлиять на сотрудников водоканала и заставить их убрать зловонную кучу.