Жители Ростовской области не могут вывести денежные средства с киви-кошелька

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Центральным банком 21 февраля была отозвана лицензия на осуществление банковских операций у Qiwi-банка. Свою работу также приостановила платежная система Contact, оператором которой является Qiwi-банк. После заявления пользователи поспешили вывести свои деньги с киви-кошелька, однако сделать этого уже не смогли.Еще утром, после сообщения об отзыве ЦБ лицензии, было недоступно только пополнение киви-кошельков, при этом деньги еще можно было вывести. По состоянию на 12:00 при попытке вывести средства с Qiwi-кошелька сайт пишет: «Платеж нельзя провести».Жители донского региона также пожаловались на проблемы с работой киви-кошелька. Они сообщили, что не могут даже нормально войти на сайт - загрузка длится очень долго.Именно кошельки были главным продуктом Qiwi-банка. Они были популярны для оплаты товаров в интернете, многие работодатели отправляли зарплату на киви-кошельки. С помощью них зарабатывали некоторые блогеры с многотысячными аудиториями. На кошелек подписчики отправляли донаты (так называемые пожертвования). Сейчас средства граждан заморожены. Люди волнуются из-за того, что не успели вывести деньги со своих счетов. Будут ли возвращены средства тем, кто пользовался киви-кошельками, неизвестно. В то же время Центробанк уже подтвердил, что возмещения по киви-кошелькам не будет.- Средства на электронных кошельках не застрахованы по системе страхования вкладов, — ответили пользователям в официальном телеграм-канале ЦБ.Участникам системы страхования вкладов Центробанк обещает вернуть деньги в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам).Клиенты Qiwi-банка с нетерпением ждали разъяснений. Однако в ответ на сообщения обеспокоенные пользователи банка получили малоубедительный комментарий:- Мы получили информацию от Банка России, что лицензия Qiwi-банка отозвана. Понимаем, что у вас сейчас очень много вопросов. Мы разбираемся в ситуации, и как только у нас будет информация о дальнейших действиях, мы вернемся к вам, - сообщили представители банка в социальных сетях.Это первый за последние полтора года случай, когда ЦБ отзывает у банка лицензию. Причинами этого стали систематические нарушения законов, регулирующих банковскую деятельность, а также многочисленные ограничения, которые применялись к банку за последний год. В ЦБ сообщили, что Qiwi-банк систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.По словам ЦБ, Qiwi-банк проводил операции между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор. Кроме того, он находил способы обхода вводимых регулятором ограничений. Также есть случаи, когда киви-кошельками завладевали мошенники.