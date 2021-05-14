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Жители Ростова предложили запустить троллейбус от Стройгородка до ТЦ «Горизонт»

Жители Ростова предложили запустить троллейбус от Стройгородка до ТЦ «Горизонт»
Ростовчане предложили ввести новый троллейбусный маршрут. Он позволит без пересадок проехать от микрорайона Стройгородок до торгового центра «Горизонт».

Жители города считают, что проблему можно решить с помощью двух троллейбусов, которые будут ходить от Стройгородка до ТЦ.

Напомним, в мае власти Ростова-на-Дону изменили один из маршрутов. Автобус № 14 «Болгарстрой» - поселок Кирпичный после улицы 40-летия Победы стал поворачивать на улицу Вити Черевичкина вместо Вересаева. Сокращение протяженности маршрута позволило не только уменьшить интервалы движения транспорта, но и обеспечить стабильную работу маршрута.

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