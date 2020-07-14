В Ростове отменят работу трёх маршрутов

Фото: Ugpressa.ru

В Ростове-на-Дону перестанут ходить два маршрута, связывающие центр города и Стройгородок. Также отменят один из автобусов, который ходит через Суворовский микрорайон. Эти изменения обсудили 14 июля во время круглого стола представители городского департамента транспорта.Так, власти Ростова хотят убрать маршрут № 49-МТ. Он ходит от Стройгородка до «Мегамага» и практически дублирует путь автобуса № 49. По оценке экспертов, в таком случае исчезнет связь между данным микрорайоном и «Ростов Ареной», поэтому приняли решение продлить направление транспортного средства № 49 до стадиона.Кроме того, планируется отменить маршрут № 99-МТ, который связывает Стройгородок и Главный ж/д вокзал. Если изменения вступят в силу, то жители Ростова не смогут больше добираться до нужного места на одном транспорте. Пассажирам придётся ездить от микрорайона до вокзала с одной пересадкой. Однако директор департамента отметил, что это соответствует стандартам транспортного обслуживания.Перестанет ходить и маршрут № 43. На остальной общественный транспорт, следующий от центра до Суворовского и Стройгородка, хотят провести конкурс. Теперь данные направления будут обслуживаться только большим и средним классами автобусов.Также представители власти обсудили вопрос о сокращении количества автобусов на дорогах, поэтому на две единицы станет меньше у маршрутов № 49 и № 99.