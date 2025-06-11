– В 5 утра проснулась от кашля и вони. Горит мусорный полигон и травит жителей. Дым идет на школу и детский сад. Морозовск – это газовая камера, – написала жительница города.

Фото: Дондей.

Жители Морозовска задыхаются от едкого дыма с горящего мусорного полигона. По словам горожан, полигон горит уже второй день, отравляя жизнь людям. В городе стоит дикая вонь, от которой у жителей болит голова.Стоит отметить, что полигон горит уже не первый год. Особо остро проблема ощущается в летний период, когда мусор тлеет на 40-градусной жаре.С криком о помощи жители Морозовска взорвали соцсети губернатора Юрия Слюсаря. Они просят вмешаться и помочь с решением проблемы.