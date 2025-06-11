Жители Морозовска задыхаются от едкого дыма с горящего мусорного полигона
Жители Морозовска задыхаются от едкого дыма с горящего мусорного полигона. По словам горожан, полигон горит уже второй день, отравляя жизнь людям. В городе стоит дикая вонь, от которой у жителей болит голова.
Стоит отметить, что полигон горит уже не первый год. Особо остро проблема ощущается в летний период, когда мусор тлеет на 40-градусной жаре.
С криком о помощи жители Морозовска взорвали соцсети губернатора Юрия Слюсаря. Они просят вмешаться и помочь с решением проблемы.