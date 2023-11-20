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Жителей Ростовской области призвали воздержаться от поездок в снегопад

Жителей Ростовской области призвали воздержаться от поездок в снегопад
В Ростовской области водителей призвали не ездить в снежную погоду. Об этом сообщили в донском департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС.

По прогнозам синоптиков, непогода в регионе сохранится до 22 ноября. Ожидаются сильный ветер и выпадение снега. Донские спасатели предупредили, что эти погодные явления могут стать причиной ДТП. В Ростове снег ожидается уже в ближайшие сутки.

Напомним, что в конце марта текущего года на трассе М-4 "Дон" из-за выпадения снега было зафиксировано множество автомобильных аварий.
Фото: Ростов ру.
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