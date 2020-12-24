В ближайшее время в Ростовской области ожидается сильный снегопад

Сильный снегопад и гололед ожидаются в Ростовской области в ближайшее время. Непогоду прогнозируют в регионе с 26 на 27 декабря.Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, выпадение мокрого снега, изморозь и гололед могут стать причиной аварийных ситуаций. Дороги заледенеют, из-за чего повысится вероятность ДТП. Мокрый снег может налипать на провода и деревья.Водителям рекомендуется быть внимательными и не планировать длительных поездок. Автомобилисты должны соблюдать безопасную скорость, чтобы не спровоцировать аварии.