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В ближайшее время в Ростовской области ожидается сильный снегопад

В ближайшее время в Ростовской области ожидается сильный снегопад
Сильный снегопад и гололед ожидаются в Ростовской области в ближайшее время. Непогоду прогнозируют в регионе с 26 на 27 декабря.

Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, выпадение мокрого снега, изморозь и гололед могут стать причиной аварийных ситуаций. Дороги заледенеют, из-за чего повысится вероятность ДТП. Мокрый снег может налипать на провода и деревья.

Водителям рекомендуется быть внимательными и не планировать длительных поездок. Автомобилисты должны соблюдать безопасную скорость, чтобы не спровоцировать аварии.

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